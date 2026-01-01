مفاجأة أمنية صادمة في بغداد.. ‏مستشار الامن القومي العراقي: خلايا استخباراتية اوكرانية تنفذ هجمات في العراق وتنسبها لفصائل المقاومة

بغداد /وكالات :

كشف مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، عن إلقاء القبض على مجموعات تعمل لصالح أوكرانيا داخل الأراضي العراقية، واعترافها بتنفيذ عمليات قصف استهدفت منشآت محلية.

وفي تصريح متلفز مساء الاثنين، خلال مشاركته في برنامج "حوار مع زينب ربيع" على قناة "دجلة" الفضائية، أوضح العبودي أن "خلية استخبارية متخصصة في التحليل توصلت إلى مؤشرات وأدلة تؤكد وجود تدخل أوكراني في الشأن العراقي".

وأضاف المستشار الأمني: "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية واستهدفت عدداً من المنشآت، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يعملون لصالح أوكرانيا".

ومع الأهمية البالغة لهذا الكشف، لم يحدد العبودي طبيعة أو مواقع المنشآت التي تم استهدافها، كما لم يوضح ما إذا كانت هذه الخلايا قد نفذت عمليات خارج الحدود العراقية، مكتفياً بالإشارة إلى أن العمليات وقعت "داخل الأراضي العراقية".

وشدد العبودي على ضرورة التعامل بحذر مع هذه المعطيات في هذه المرحلة، مؤكداً أن "ملف القصف داخل الأراضي العراقية معقد ويحتاج إلى الكثير من التحقيق، ليتسنى بعدها توجيه الاتهامات بشكل قاطع لهذا الطرف أو ذاك بالوقوف وراء عمليات القصف هذه".

وأعلنت السعودية صباح الاثنين اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة مسيرات قادمة من العراق، كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في كل من المنطقة الشرقية والرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكدا أن هذه الهجمات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني السعودي والاقتصاد العالمي في ظل الاعتماد على إمدادات النفط السعودية.

وشدد المتحدث على أن المملكة تحتفظ بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، وأنها سترد في الوقت والمكان المناسبين على أي اعتداء يطال أمنها واستقرارها، في رسالة واضحة بأن الرياض لن تتسامح مع أي محاولات لاستهداف منشآتها الحيوية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن المملكة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومكتسباتها الوطنية.

وعقب البيان السعودي، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي الجهات الأمنية بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من العراق.