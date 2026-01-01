عمدة نيويورك يحث على التظاهر ضد زيارة نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك /وكالات /

بعد أن اضطر رئيس بلدية نيويورك، زوهاران مامداني، للتراجع عن عدم امتلاكه أي سلطة لاعتقال نتنياهو، باتت الشوارع ساحة جديدة للاحتجاجات، داعيا السكان إلى التظاهر خلال زيارته المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في قاعة مدينة نيويورك، سُئل مامداني عن كيفية استجابة سكان المدينة لزيارة نتنياهو المتوقعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فأجاب قائلاً: "أعتقد أن أحد أركان مدينتنا هو الاحتجاج". وأضاف أن السكان الذين يشعرون "بالإحباط أو المقاومة" مسموح لهم بالخروج والتظاهر.