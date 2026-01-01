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للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة على الحدود الأردنية

الثلاثاء 28 يوليو 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة على الحدود الأردنية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم اعتراض طائرة بدون طيار رُصدت في المنطقة الحدودية الأردنية. 

وأعلن ذلك متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "الطائرة لم تدخل الأراضي الإسرائيلية، وأن مصدر إطلاقها قيد التحقيق".

كما أفيد بأنه لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقًا للإجراءات المتبعة.

هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يضطر فيه سلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض طائرات مسيّرة على الحدود الأردنية. بالأمس، قبيل الساعة الحادية عشرة صباحًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيّرتين رُصدتا في المنطقة الحدودية .

وأُفيد حينها أيضًا أن الطائرتين لم تعبرا إلى الأراضي الإسرائيلية، وأن "مصدر إطلاقهما قيد التحقيق".

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