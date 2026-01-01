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استطلاع : آيزنكوت يتفوق حزبيا ونتنياهو يتعادل معه على رئاسة الحكومة

الثلاثاء 28 يوليو 2026 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : آيزنكوت يتفوق حزبيا ونتنياهو يتعادل معه على رئاسة الحكومة



القدس المحتلة/سما/

حصل تحالف نتنياهو على 50 مقعدا مقارنة بتحالف التغيير الذي حصل على 56 مقعداً، بينما حصل الحزبان هاداش-تعال والموحدة على 10 مقاعد، في حين استمر الحزب الذي يقوده هيلي تروبر ويواز هندل في تجاوز الحسم حصل على 4 مقاعد.

ردا على سؤال "لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوّت؟"، قُدّر توزيع المقاعد حسب الأحزاب وفقاً للاستطلاع على النحو التالي:

حزب يشار! بقيادة غادي آيزنكوت - 23 مقعداً.

حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو - 22 مقعداً.

حزب معاً بقيادة نفتالي بينيت - 14 مقعداً.

الديمقراطيون بقيادة يائير غولان

10 مقاعد.

حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان - 9 مقاعد .

حزب شاس بقيادة أرييه درعي - 8 مقاعد.

حزب اليهودية الموحدة بقيادة إسحاق غولدكنوف - 8 مقاعد.

حزب عوتسما يهودا بقيادة إيتامار بن غفير - 8 مقاعد.

حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - حزب العمل من أجل

الديمقراطية والسلام (حداش-تعل) بقيادة أيمن عودة وأحمد طيبي - 5 مقاعد.

حزب الموحدة بقيادة منصور عباس - 5 مقاعد.

الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش - 4 مقاعد.

رداً على سؤال "من ترونه الأنسب لمنصب رئيس الوزراء؟"، تعادل غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، حيث حصل كل منهما على 38% من الأصوات.

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