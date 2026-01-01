  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية تكشف عن الشرط الأميركي لعقد الاجتماع بين نتنياهو وترامب

الإثنين 27 يوليو 2026 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية تكشف عن الشرط الأميركي لعقد الاجتماع بين نتنياهو وترامب



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كواليس وتفاصيل شرط أمريكي سبق الموافقة على عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر انعقاده يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض.

وذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مكتب نتنياهو حاول منذ بداية الشهر الحالي ترتيب اللقاء دون جدوى في ظل عدم إبداء البيت الأبيض رغبة في استقباله، قبل أن يتم إبلاغ نتنياهو عبر قنوات دبلوماسية وسياسية برسالة مفادها أنه يتوجب عليه تقديم نتائج تظهر تقدما سياسيا في جبهات القتال، حيث جاء في الرسالة: "إذا كنت تفكر في الحضور فارغ الأيدي فلن تأتي".

وأوضحت المصادر أن نتنياهو، وعقب مشاورات مع مستشاريه، بادر إلى عقد اجتماع للكابينت أقر خلاله إدخال قوة تثبيت استقرار دولية إلى قطاع غزة لإرضاء ترامب، رغم عدم إيفاء حركة حماس بتفكيك سلاحها، وهو ما اعتبره مسؤول إسرائيلي مطلع تراجعا ولفتة لصالح ترامب ومخالفة للمبدأ الذي حدده الكابينت سابقا، والذي اشترط تفكيك سلاح حماس قبل أي تسوية.

من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود أي شروط مسبقة للزيارة، موضحا أن قرار إدخال القوة متعددة الجنسيات اتخذ في الكابينت قبل ثمانية أشهر ضمن صفقة التبادل، ومؤكدا أن هذه القوة لن تكون بديلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء يوم غد في تمام الساعة السادسة مساء بعيدا عن وسائل الإعلام والكاميرات، حيث سيتركز النقاش بشكل أساسي حول الملف الإيراني.

الأكثر قراءة اليوم

الشرع بين الولاء لترامب والصواريخ الإيرانيّة.. رسائلٌ وتحذيراتٌ إيرانيّةٌ شديدة اللهجة لدمشق

600 مسؤول إسرائيلي سابق لترامب: عنف المستوطنين بالضفة أكثر تدميرًا من 7 أكتوبر

الإعلام العبري : اتصالات مكثفة بين تل أبيب ودول المنطقة لمواجهة شاملة مع إيران

آيزنكوت: قرارات حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية إلى حافة الفوضى وفقدان السيطرة الأمنية

بتقنية الذكاء الاصطناعي: ترامب يستعرض سيناريو الحرب بصور صادمة وايران ترد عليه بفيديو ساخر

تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة

غزة : شهداء وجرحى وتدمير منازل وجيش الاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر بدير البلح

الأخبار الرئيسية

IMG_5811

ضابط كبير سابق بالاستخبارات الإسرائيلية: الحرب فشل استراتيجي مدوٍ وحماس لا تزال قائمة

ترامب يتحدث عن “فرصة جيدة” لتَوَصُّل المباحثات مع إيران إلى نتيجة إيجابية ويقلل من شأن الكلام عن نقص في الذخيرة

يديعوت أحرونوت : إسرائيل توسع المنطقة الصفراء وآلاف الغزيين يضطرون للنزوح مجدداً..

آيزنكوت: قرارات حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية إلى حافة الفوضى وفقدان السيطرة الأمنية

رئيس الاستخبارات العسكرية السابق يحذر: خط أحمر نووي لإيران والدعم الأمريكي لاسرائيل يتآكل