القناة 12 العبرية تكشف عن الشرط الأميركي لعقد الاجتماع بين نتنياهو وترامب

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كواليس وتفاصيل شرط أمريكي سبق الموافقة على عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر انعقاده يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض.

وذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مكتب نتنياهو حاول منذ بداية الشهر الحالي ترتيب اللقاء دون جدوى في ظل عدم إبداء البيت الأبيض رغبة في استقباله، قبل أن يتم إبلاغ نتنياهو عبر قنوات دبلوماسية وسياسية برسالة مفادها أنه يتوجب عليه تقديم نتائج تظهر تقدما سياسيا في جبهات القتال، حيث جاء في الرسالة: "إذا كنت تفكر في الحضور فارغ الأيدي فلن تأتي".

وأوضحت المصادر أن نتنياهو، وعقب مشاورات مع مستشاريه، بادر إلى عقد اجتماع للكابينت أقر خلاله إدخال قوة تثبيت استقرار دولية إلى قطاع غزة لإرضاء ترامب، رغم عدم إيفاء حركة حماس بتفكيك سلاحها، وهو ما اعتبره مسؤول إسرائيلي مطلع تراجعا ولفتة لصالح ترامب ومخالفة للمبدأ الذي حدده الكابينت سابقا، والذي اشترط تفكيك سلاح حماس قبل أي تسوية.

من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود أي شروط مسبقة للزيارة، موضحا أن قرار إدخال القوة متعددة الجنسيات اتخذ في الكابينت قبل ثمانية أشهر ضمن صفقة التبادل، ومؤكدا أن هذه القوة لن تكون بديلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء يوم غد في تمام الساعة السادسة مساء بعيدا عن وسائل الإعلام والكاميرات، حيث سيتركز النقاش بشكل أساسي حول الملف الإيراني.