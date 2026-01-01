القدس المحتلة: إصابتان خلال اعتداء للمستوطنين على التجمع البدوي قرب جبع

القدس المحتلة/سما/

أصيب مواطنان، مساء اليوم الاثنين، جراء اعتداء للمستوطنين على تجمع بدوي قرب بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين في بداية الأمر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابتين نتيجة الاعتداء بالضرب، وتعمل على نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى الإصابات الناجمة عن اعتداء المستوطنين على التجمع البدوي قرب جبع، قبل أن تتمكن الطواقم من التعامل مع حالتين ونقلهما.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على مركبات المواطنين قرب جبع شمال القدس المحتلة، حيث أقدموا على رشق المركبات الفلسطينية المارة من دوار جبع بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها، وإثارة حالة من الخوف بين المواطنين.

وتشهد مناطق شمال شرق القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توفر لهم الغطاء أثناء تنفيذ هجماتهم.