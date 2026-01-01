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3 شهداء منذ الصباح.. استشهاد المواطن محمود طروش ليلتحق بأولاده وزوجته ووالديه

الإثنين 27 يوليو 2026 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء منذ الصباح.. استشهاد المواطن محمود طروش ليلتحق بأولاده وزوجته ووالديه



غزة /سما/

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن محمود طروش استشهد إثر استهدافه أثناء قيادته دراجة نارية، ليلتحق بزوجته وأطفاله ووالديه الذين استشهدوا قبل نحو عام في عملية اغتيال نجا منها.

وفي سياق متصل، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أن الشهيد هو أحمد هشام اللوح، من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد المواطن محمد أسليم (38 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية قرب منطقة القرارة جنوب مدينة دير البلح، صباح اليوم الاثنين.

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