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الممثل الأمريكي مارك روفالو يهاجم نتنياهو بعد ترحيبه بإقالة كريم خان : ستُذكر دائما كقاتل مختل

الإثنين 27 يوليو 2026 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل الأمريكي مارك روفالو يهاجم نتنياهو بعد ترحيبه بإقالة كريم خان : ستُذكر دائما كقاتل مختل



واشنطن /وكالات /

هاجم الممثل الأمريكي مارك روفالو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب ترحيبه بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، واصفاً إياه بأنه “قاتل مختل”.
جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الاثنين.
وقال روفالو إن إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تمحو جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وأضاف قائلا: “لن تفلت من العدالة، ولن تتمكن من تغيير التاريخ. أنت قاتل مختل يا بنيامين نتنياهو، وهكذا سيذكرك التاريخ دائما”.

والجمعة أعفت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية تحقيق بحقه بشأن مزاعم “تحرش جنسي”.
وبحسب مصادر دبلوماسية مساء الجمعة، أُجري تصويت سري خلال جلسة خاصة عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بشأن مقترح عزل خان من منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وصوّتت 82 دولة من أصل 125 عضواً في المحكمة لصالح عزل خان، فيما عارضت 13 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وبموجب نظام روما الأساسي، يتطلب عزل المدعي العام الحصول على الأغلبية المطلقة، أي موافقة 63 دولة على الأقل.
وبذلك، أصبح كريم خان أول مدعٍ عام يُعزل من منصبه منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بالعام 2002.
وتواجه المحكمة الدولية ضغوطا أمريكية وإسرائيلية متصاعدة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وعقب صدور مذكرتي الاعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 فرضت واشنطن عقوبات على خان وعدد من قضاة المحكمة ومسؤوليها.
ولا تعد الولايات المتحدة وإسرائيل عضوين في المحكمة، لكن دولة فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي عام 2015، ما يمنح المحكمة اختصاصا بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، بصرف النظر عن جنسية المتهمين.

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