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الحوثيون يستهدفون نقاط حساسة لإمداد النفط في السعودية.. والمملكة تعترض مسيّرات آتية من العراق

الإثنين 27 يوليو 2026 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يستهدفون نقاط حساسة لإمداد النفط في السعودية.. والمملكة تعترض مسيّرات آتية من العراق



صنعاء/وكالات /

ادعت جماعة “أنصار الله” اليمنية، الاثنين، استهداف أهداف ونقاط لإمداد النفط الخام ونقله في السعودية بطائرات مسيرة.
جاء ذلك في تدوينة للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشرها عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية.
وقال سريع إن قوات الجماعة “استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع (غربا)، بعدد من الطائرات المسيرة”.
وأضاف أن العملية جاءت ردا على اختراق طائرات مسيرة سعودية الأجواء اليمنية، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج الاستهداف.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية على ادعاءات الجماعة.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين اعتراض مسيّرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها.
وفي اليوم ذاته، أعلن الحوثيون المدعومون من طهران في اليمن، إطلاق طائرات مسيّرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء المملكة.
ويأتي ذلك رغم الهدوء السائد منذ ليل الجمعة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بعد 13 يوما من الأعمال القتالية المتواصلة بين الطرفين.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض”.
وأضافت “هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران”.
وسبق للرياض أن أعلنت عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، اعتراض مسيّرات آتية من الأجواء العراقية نحو أراضيها.
وطالبت وزارة الخارجية السعودية الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها لشنّ أي هجمات على المملكة.
وأعربت عن “إدانة السعودية بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق”.
وأكدت “حقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان”.
ولم تعلن المجموعات الموالية لإيران في العراق مسؤوليتها عن أي هجمات منذ استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من تموز/يوليو.
وكانت السعودية ودول خليجية أخرى قد اتهمت هذه المجموعات بشن هجمات تستهدفها بعد اندلاع الحرب.
في أيار/مايو، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، في يوم أعلنت الإمارات أن مسيّرة اخترقت أجوائها من “جهة الحدود الغربية”، أصابت مولدا كهربائيا قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي.

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