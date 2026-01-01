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ترامب يتحدث عن “فرصة جيدة” لتَوَصُّل المباحثات مع إيران إلى نتيجة إيجابية ويقلل من شأن الكلام عن نقص في الذخيرة

الإثنين 27 يوليو 2026 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتحدث عن “فرصة جيدة” لتَوَصُّل المباحثات مع إيران إلى نتيجة إيجابية ويقلل من شأن الكلام عن نقص في الذخيرة



واشنطن /وكالات /

اعتبر دونالد ترامب الاثنين أن لدى المباحثات مع إيران “فرصة جيدة” لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم نفي القادة الإيرانيين في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “سنرى ما سيحصل. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما”.
لكن طهران أكدت أن أيّ مفاوضات لا تجري حاليا بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، رغم توقّف القتال.
وتدارك ترامب في طريقه الى ميشيغن بشمال الولايات المتحدة، “إذا لم يحدث ذلك، فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين”، أي قصف إيران.
الى ذلك، قلل ترامب من شأن الكلام عن نقص محتمل في الذخيرة لدى الجيش الأميركي بعد أشهر عدة من شن ضربات على إيران.
وقال “لدينا كميات كبيرة من الذخائر”، مضيفا “بصراحة، أود أن أحصل على المزيد، لكن كثيرا (من الذخيرة) أعطي لأوكرانيا”، في اطار المساعدات لكييف في مواجهة الغزو الروسي.

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