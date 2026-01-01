الضابطة الجمركية برام الله : المحروقات متوفرة يوميا ولا داعي للازدحام على المحطات

رام الله/سما/

في ظل ما يتم تداوله حول توفر المحروقات، أكد جهاز الضابطة الجمركية، وبعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة البترول، أن إمدادات المحروقات إلى السوق الفلسطيني مستمرة بشكل يومي ومنتظم، وأن الكميات الواردة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التهافت على محطات الوقود.

ودعا الجهاز أبناء شعبنا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، لما تسببه الشائعات من إرباك وازدحام غير مبرر.

كما أهاب الجهاز بالمواطنين عدم التوجه إلى محطات الوقود بمجرد وصول صهريج إلى إحدى المحطات، حيث يؤدي توافد أعداد كبيرة من المركبات في الوقت ذاته إلى ازدحامات تعيق انسيابية العمل، رغم استمرار عمليات التزويد للمحطات بشكل طبيعي.

وأكد جهاز الضابطة الجمركية أنه، بالتعاون مع الجهات الشريكة، يواصل متابعة حركة تزويد المحطات بالمحروقات وتنظيمها، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات والحفاظ على استقرار السوق.