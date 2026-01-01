الصحة : حافلات نقل المرضى والطواقم الطبية بغزة مهددة بالتوقف

غزة /سما/

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، من اقتراب توقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة النقص الحاد في مستلزمات التشغيل الأساسية، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على سير الخدمات الصحية في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن منظومة النقل دخلت مرحلة العد التنازلي للتوقف، في ظل النفاد الحاد لركائز التشغيل الأساسية، والتي تشمل الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار، مؤكدة أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى تعطيل خدمات النقل الحيوية التي تعتمد عليها المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن توقف حافلات النقل سيؤدي إلى شلل كامل في حركة تنقل الكوادر الطبية، بما يمنع وصولها إلى أماكن عملها داخل المستشفيات، كما سيحرم أعدادًا كبيرة من المرضى من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية التخصصية.

وأكدت الوزارة أن الفئات الأكثر تضررًا من هذا التوقف ستكون مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي، الذين يعتمدون بشكل يومي على خدمات النقل للوصول إلى جلسات العلاج والرعاية الطبية، محذرة من أن تعطل هذه الخدمة سيضاعف من معاناتهم ويهدد استمرارية علاجهم.

وطالبت وزارة الصحة الجهات الدولية والمؤسسات الإغاثية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرار تشغيل منظومة النقل والإسعاف، بما يضمن عدم توقفها واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان والحصار "الإسرائيلي.