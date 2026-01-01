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آيزنكوت: قرارات حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية إلى حافة الفوضى وفقدان السيطرة الأمنية

الإثنين 27 يوليو 2026 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: قرارات حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية إلى حافة الفوضى وفقدان السيطرة الأمنية



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس حزب "ياشار!"، غادي آيزنكوت، اليوم الاثنين، من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، معتبرا أن المنطقة تقف "على حافة الفوضى" في ظل ما وصفه بفقدان السيطرة الأمنية.

وخلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته "يديعوت أحرونوت" بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي، اتهم آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإضعاف منظومة إدارة الضفة الغربية لأسباب ائتلافية، قائلاً إن الحكومة فككت الإطار الذي كان يدير المنطقة، والمتمثل بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإسناد مسؤوليات الشرطة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أدى إلى "فقدان كامل للسيطرة"، وأضعف القدرة على مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب"، إلى جانب تراجع فرض القانون والنظام في الضفة الغربية.

وأكد آيزنكوت أن إسرائيل مقبلة على "أيام صعبة للغاية" إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع القائم.

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