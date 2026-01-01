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رئيس الاستخبارات العسكرية السابق يحذر: خط أحمر نووي لإيران والدعم الأمريكي لاسرائيل يتآكل

الإثنين 27 يوليو 2026 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاستخبارات العسكرية السابق يحذر: خط أحمر نووي لإيران والدعم الأمريكي لاسرائيل يتآكل



القدس المحتلة/سما/

قال "تامر هيمان"، رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، إن إسرائيل "لن تتسامح مع تجاوز خط معين في تطوير البرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً أن تل أبيب لن تكشف في هذه المرحلة عن طبيعة هذا الخط أو حدوده.

وأضاف "هيمان"، خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي، أن إيران "لا تكتفي بما حققته حتى الآن، بل تواصل العمل على تطوير برنامجها النووي".

وفي حديثه عن العلاقات مع الولايات المتحدة، حذر هيمان من احتمال تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إن "شبكة الدعم الأمريكي تتآكل تدريجياً".

وأوضح أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتمتع بعلاقات قوية مع نظيرتها الأمريكية بفضل سنوات من التعاون والحروب المشتركة، إلا أنه اعتبر أن الدعم السياسي داخل البيت الأبيض "يرتكز إلى شخص واحد".

كما أرجع هيمان هذا التراجع إلى ما وصفه بتحولات داخلية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى تنامي تيارات في اليسار الأمريكي تنتقد إسرائيل، وزاعماً أن حملات إعلامية، قال إن قطر تقف خلف جزء منها، ساهمت في ربط مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل بالقضية الفلسطينية.

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