تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة

ارتفع عدد العسكريين الأمريكيين الجرحى خلال العملية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران إلى 624، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن بيانات وزارة الدفاع الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن البنتاغون بدأ، اعتبارا من الأحد، نشر أعداد الخسائر بشكل منفصل: خسائر منذ 7 يوليو/تموز، وهو تاريخ بدء موجة تصعيد جديدة، وخسائر منذ انطلاق العملية في فبراير/شباط. وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن هذا التغيير جاء بعد أن دخلت الولايات المتحدة وإيران في وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان، بينما تعود آخر الخسائر إلى يوليو/تموز.

وأضافت أن العدد الرسمي للجنود المصابين منذ 7 يوليو/تموز بلغ 207، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء النزاع إلى 624.

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن عدد القتلى الأمريكيين في الحرب مع إيران انخفض فجأة على موقع البنتاغون، مشيرة إلى أن ثلاثة مسؤولين عسكريين وممثلا عن الوزارة قدموا تفسيرات متضاربة لما جرى، بينما وصف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تلك الرواية بأنها كاذبة.