الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي المواطنين شرق طوباس

نابلس /سما/

أصدرت سلطات الاحتلال، ستة أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، بأن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي طوباس، وتياسير، والعقبة، وابزيق، ورابا، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لمشروع "الخيط القرمزي" الذي أعلن عنه الاحتلال نهاية العام الماضي، وبدأ بتنفيذه العام الجاري.

من جانبها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأوامر تستهدف 498 دونما من أراضي المواطنين في المحافظة، وأن جداولها أظهرت تخصيص الاحتلال 360.172 دونما من أراض سبق أن أعلنها "أراضي دولة"، بما يعادل نحو 72.3% من إجمالي المساحة المستهدفة.

وكان الاحتلال قد أصدر في أوقات سابقة عددا من الأوامر العسكرية التي استولى بموجبها على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظة طوباس، كما عزل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية، خاصة في الأغوار الشمالية.

كما دمر الاحتلال خلال الفترة الماضية مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، وخطوطا ناقلة للمياه في منطقة عاطوف، إحدى المناطق التي يمر عبرها ما يسمى مشروع "الخيط القرمزي"، ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في المنطقة الزراعية.