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القواسمي يجتمع مع مؤسسات وقيادات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية

الإثنين 27 يوليو 2026 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يجتمع مع مؤسسات وقيادات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية



واشنطن /وكالات /

عقد رئيس لجنة الجاليات والمغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) مع عدد من المؤسسات وقيادات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أبناء شعبنا في الشتات وإطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

واستعرض القواسمي خلال الاجتماع حجم الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون، بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وما يجري من ابادة لشعبنا في قطاع غزة، وما يرافقها من عمليات قتل وإحراق للممتلكات، وتهجير قسري، وتوسيع للاستيطان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما وضع المشاركين في صورة المخططات التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، والتي تستهدف تكريس الاحتلال، وتسريع سياسة الضم، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، محذرًا من خطورة المرحلة الحالية وما تحمله من تداعيات على القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

وأكد القواسمي أهمية استمرار تحرك الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها في الولايات المتحدة، وتعزيز الحراك السياسي والإعلامي، وتكثيف التواصل مع صناع القرار والرأي العام الأمريكي، بما يسهم في كشف جرائم الاحتلال، وحشد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأثنى القواسمي على الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات وقيادات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وعلى جهودها في خدمة أبناء الجالية والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وتخلل اللقاء نقاشٌ معمق تناول مجمل التطورات السياسية والميدانية، وسبل تعزيز دور الجاليات الفلسطينية في دعم صمود شعبنا، وتوسيع دائرة التأثير في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، بما يخدم القضية الفلسطينية ويعزز حضورها على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون استمرار العمل المشترك وتوحيد الجهود للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرك في مختلف المحافل الأمريكية والدولية لفضح جرائم الاحتلال، والضغط من أجل وقف العدوان والاستيطان، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

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