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600 مسؤول إسرائيلي سابق لترامب: عنف المستوطنين بالضفة أكثر تدميرًا من 7 أكتوبر

الإثنين 27 يوليو 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
600 مسؤول إسرائيلي سابق لترامب: عنف المستوطنين بالضفة أكثر تدميرًا من 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

وجه نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، محذرين من "نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون" في الضفة الغربية.

وقال الموقعون، وهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إن موجة العنف المتزايدة قد تكون "أكثر تدميرا" من هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتداعياتها.

وأرسلت الرسالة إلى البيت الأبيض وإلى عدد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم "جاريد كوشنر" و"ستيف ويتكوف"، حيث دعا الموقعون ترامب إلى التدخل المباشر واستخدام نفوذه للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا التصعيد.

وجاء في الرسالة: "أنت وحدك من يستطيع منع هذه الكارثة. نأمل أن تنقل رسالة قوية وواضحة".

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