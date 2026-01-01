بتقنية الذكاء الاصطناعي: ترامب يستعرض سيناريو الحرب بصور صادمة وايران ترد عليه بفيديو ساخر

وكالات /سما/

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد صورتين عدائيتين بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُشير، على الأقل بطريقته الخاصة، إلى أن خيار الحرب لا يزال مطروحا.

بعد 13 ليلة متواصلة من إطلاق النار، توقفت الولايات المتحدة وإيران عن تبادل الهجمات خلال اليومين الماضيين، وبدأت تُسمع رسائل تهدئة نسبية من كلا الجانبين.

في الصورة الأولى، وتحت عنوان "الهجوم على خاركيف"، تظهر طائرات وسفن تقصف جزيرة خاركيف النفطية الإيرانية؛ وفي الثانية، يظهر ترامب نفسه واقفًا حاملًا العلم الأمريكي على ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، تحت عنوان "هذه ناقلتنا النفطية الآن!". ثم نشر نسخة أخرى من الصورة، يظهر فيها جنود مشاة بحرية أمريكيون وسفينة حربية وأشخاص يرتدون زي الحوثيين يقفزون من السفينة الإيرانية خلفه.

وفي صورة أخرى، وصف ترامب نفسه بـ"القائد الكوني".

صورة أخرى كُتب عليها: "أعطوا العدو كوابيس"، وأخرى - تُظهر قنبلة سفينة إيرانية - كُتب عليها: "لا مزيد من المحركات".

في غضون ذلك، حدّث البنتاغون إحصاءاته الرسمية لضحايا الحرب، والتي ارتفعت بمقدار 142 إصابة إضافية. ووفقًا لأحدث الأرقام، فقد قُتل 18 جنديًا أمريكيًا وأُصيب 624 آخرون منذ أن بدأت الولايات المتحدة الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط. وقد نُشرت هذه الأرقام الجديدة بعد أن تعرّض البنتاغون لانتقادات من وسائل الإعلام والمشرّعين الأمريكيين لعدم عرضه الأرقام بشفافية للجمهور.

من جهتها ردت إيران على سلسلة تهديدات ترامب المدعومة بالذكاء الاصطناعي بفيديو خاص بها. يُظهر الفيديو، المُصمّم باستخدام شخصيات ليغو مُتحركة، جنديًا أمريكيًا أشقر يخرج من مروحية مُحطمة، يُكافح للتأقلم مع الحرّ. ثمّ يصل جندي إيراني ضاحكًا إلى جانبه حاملاً الشاي، مع تعليق يقول: "الجو حارّ جدًا عليك يا جبان. عد إلى مُكيّفك" (وكالة مهر الإيرانية للأنباء).

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