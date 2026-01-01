الإعلام العبري : اتصالات مكثفة بين تل أبيب ودول المنطقة لمواجهة شاملة مع إيران

وكالات /سما/

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن التنسيق على قدم وساق بين إسرائيل و دول المنطقة الشرق الأوسط في مواجهة ايران بهدف تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لاحتمال تصعيد أمريكي ضد طهران، في ظل تقديرات بأن أي هجمات جديدة قد تجر المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة.

وأفاد مصدر إسرائيلي لقناة كان الإسرائيلية ان إسرائيل على اتصال بدول في المنطقة، ويستمر الحوار مع هذه الدول ويتعزز".

ووفقا للمصدر نفسه، وفي إطار الاستعدادات الإقليمية، نشرت الولايات المتحدة بنية تحتية ووسائل قتالية إضافية في الشرق الأوسط، يستخدمها شركاء في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن تل أبيب ترغب في تجديد الهجمات على إيران، وإلى جانب خطط مهاجمة البنية التحتية النووية، هناك أيضاً رغبة في إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة والمصافي، بهدف ممارسة الضغط على النظام الإيراني للموافقة على التخلي عن برنامجه النووي.

وكشفت القناة العبرية أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة والروابط بين إسرائيل والبحرين، وأهمية اتفاقيات أبراهام التي تقودها الولايات المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن هرتسوغ أن الجانبين ناقشا أيضا التطورات الأخيرة، وأهمية التعاون والحوار بين دول المنطقة.