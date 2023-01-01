غزة : شهداء وجرحى وتدمير منازل وجيش الاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر بدير البلح

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 291 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتالت طائرات الاحتلال ظهر الاحد مسؤول جهاز الأمن الداخلي وسط قطاع غزة مع احد مساعديه باستهداف سيارته بثلاثة صواريخ قرب مفرق جميل وادي جنوب دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى عقيد/ وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، برفقته رائد/ رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وصباح الاحد استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمنطقة التوأم شمال غرب مدينة غزة.

وقصف جيش الاحتلال بناية تضم جمعية الشابات المسلمات بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ما الحق دمارا واسعا بالمنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شرق دير البلح وسط القطاع عبر نقل المكعبات الصفراء باتجاه الشرق والقيام بعمليات تجريف وتدمير لممتلكات الفلسطينيين.

وفجر اليوم أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين ببحر غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وخان يونس وشمالي غرب رفح وشرق مدينة غزة.

الاحصائيات

بلغ عدد الشهداء خلال 24 ساعة من الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة تسعة شهداء و 36 مصابا.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1200 شهيد إضافة إلى 3888 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 803 شهداء.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73326شهيدا و173997 مصابا.