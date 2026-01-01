ماذرويل ضد إتش بي تورسهافن في دوري المؤتمرات الأوروبي يوم 23 يوليو

يستضيف ملعب فير بارك في اسكتلندا مواجهة الذهاب بين الفريق الاسكتلندي وبطل جزر فارو ضمن الدور التمهيدي الثاني، ويتابعها عشاق الكرة في مصر وشمال أفريقيا لأنها تفتح الطريق نحو مرحلة لاحقة من التصفيات. يقدم هذا المقال قراءة في حالة الفريقين ونجومهما وسيناريوهات النتيجة، مع الإشارة إلى أن منصة Linebet تعرض إحصاءات ونتائج مباشرة لمثل هذه اللقاءات الأوروبية.

أجواء ما قبل المواجهة الأوروبية

يدخل أصحاب الأرض الموسم القاري بعد حلولهم رابعاً في الدوري الاسكتلندي الممتاز برصيد 61 نقطة وفارق أهداف بلغ 23+، وهو موسم منحهم بطاقة المشاركة في دوري المؤتمرات هذا الصيف.

في المقابل، يأتي هافنار بولتفيلاج من العاصمة تورسهافن، وهو نادٍ عريق تأسس عام 1904 ويلعب مبارياته على ملعب غوندادالور تحت قيادة أندريه أولسن. يحتل حالياً المركز الخامس في دوري جزر فارو الممتاز بـ24 نقطة من 16 جولة.

الاسكتلنديون في المركز 284 أوروبياً بينما يتقدم الضيوف إلى المركز 232، ما يعكس خبرتهم المتراكمة في التصفيات القارية.

الأسماء التي قد تصنع الفارق

يعتمد الفريق الاسكتلندي على تاواندا ماسوانهيس، هدافه الأول، إضافة إلى إيمانويل لونغيلو وكالوم سلاتري الذي صنع عشر فرص هجومية.

أما الضيوف فيتكئون على ستورم بيترسن صاحب ستة أهداف رغم صغر سنه، ودان صويلو الذي يقود التمريرات الحاسمة، والإستوني إريك سورغا في المقدمة.

قراءة فنية وتوقعات النتيجة

الأرقام الأخيرة تميل لصالح الضيوف من حيث الفاعلية الهجومية: ثلاثة انتصارات وخسارتان في آخر خمس مباريات بمعدل 2.4 هدف للمباراة. في المقابل، حصد الفريق الاسكتلندي فوزاً واحداً وتعادلاً وثلاث هزائم، آخرها خسارة ودية أمام غينك بنتيجة 4-3 كشفت هشاشة الخط الخلفي.

مع ذلك، يبقى عامل الأرض والجمهور مؤثراً، ويتوقع أن يفرض نادي ماذرويل ضغطاً مبكراً بحثاً عن نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب في تورسهافن يوم 30 يوليو. السيناريو الأقرب هو فوز اسكتلندي بنتيجة 2-1 أو 2-0.

يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفائز في مجموع المباراتين بطاقة العبور إلى الدور التالي، ما يجعل كل هدف في مباراة الذهاب ذا وزن مضاعف.