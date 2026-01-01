الكويت تنفي قيام طائراتها الحربية بشن غارات على إيران

وأفادت سفيرة الكويت في رسالتها بأن ما ورد في تقرير الصحيفة الذي نشر بتاريخ 24 يوليو الجاري تحت عنوان "طائرات حربية من البحرين والكويت شنتا غارات على إيران في رد نادر في الخليج"، لا يمت الى الحقيقة بصلة.

وأكدت الشيخة الزين الصباح أن الادعاءات الواردة في التقرير باطلة جملة وتفصيلا.

وشددت على أن دولة الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد ايران كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة.

وجددت التأكيد على أن موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتا وواضحا وعلنيا طوال الأزمة الإقليمية الراهنة ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول وتعزيز علاقات حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأوضحت ان دولة الكويت بحكم موقعها في منطقة تحملت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد وإنما من خلال خفض التوتر وضبط النفس والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام وهي المبادئ التي ما زالت تشكل الأساس الذي تستند إليه السياسة الخارجية لدولة الكويت.

ودعت سفيرة الكويت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف دولة الكويت وسياساتها، مؤكدة أن الدقة في نقل الوقائع لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ليست مجرد مسؤولية صحافية بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولضمان عدم تضليل الرأي العام في شأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة، أن البحرين والكويت أرسلتا سرا طائرات حربية وشنتا غارات داخل إيران مطلع هذا الشهر.

وأشارت المصادر إلى أن "الغارات الجوية التي شنت مطلع هذا الشهر استهدفت مستودعات طائرات مسيرة وصواريخ، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى".

وأضافت أن "الإمارات التي شنت هجمات على إيران في بداية الحرب، قدمت معلومات استخباراتية عن الأهداف ووفرت غطاء جويا دفاعيا لهذه الغارات".