المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة هامة إلى حزب الله اللبناني

طهران /وكالات /

وجّه المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي رسالة إلى حزب الله اللبناني، أشاد فيها بـ"صمود المقاومة"، وأكد أن الدفاع عن الحزب "سياسة استراتيجية ثابتة" للجمهورية الإسلامية.

وجاء في الرسالة: "اليوم، وقد ضاقت شعوب العالم ذرعاً بظلم الإدارة الأمريكية وجورها، وبجرائم الصهاينة الذين يعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل، لم يبق أمام الأحرار سبيل سوى الجهاد والمقاومة، وإن الثبات على هذا الطريق كفيل بأن يورث المجاهدين في سبيل الحق النصر الإلهي الموعود".

وأشادت الرسالة بدور حزب الله في لبنان باعتباره "رائد فصائل الجهاد وصخرة صلبة في مواجهة العدوان الوحشي للكيان الصهيوني وداعميه"، معتبرة أن هذا الصمود "غدا رسالة ملهمة لشعوب العالم الحرة في مسيرتها نحو التحرر من ظلم الاستكبار العالمي وأتباعه". وأكدت الرسالة أن جزءا كبيرا من هذا الإنجاز يعود إلى "صبر الشعب اللبناني ونبله وتضحياته وتكاتفه، ولا سيما أبناء الجنوب".

وأضافت الرسالة: "جمهورية إيران الإسلامية، انطلاقا من النهج الذي رسمه القائد المعظم وشهيد الثورة الإمام السيد علي خامنئي، قد جعلت من الدفاع عن هؤلاء المجاهدين المظلومين المقتدرين سياسة استراتيجية ثابتة لها، وأدرجت صون السيادة اللبنانية، وإنهاء عدوان الكيان الصهيوني بصورة كاملة ومن دون أي قيد أو شرط، شرطا أول في مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة مع أمريكا المعتدية".

واختتمت الرسالة بالإشادة وتخصيص التحية لـ"سيد شهداء حزب الله السيد حسن نصر الله، وقادة المقاومة السابقين جميعهم ورفاقه الشهداء"، الذين وصفهم بأنهم "حولوا غرسة المقاومة الإسلامية إلى شجرة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أولئك المجاهدون الذين أهدوا لبنان، بجهادهم ومقاومتهم، العزة والرفعة في العالم الإسلامي".

وتأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتصعيد أمريكي-إيراني على جبهات متعددة، وسط إعلان طهران تعليق تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.