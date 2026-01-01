الشرع: سوريا لن تقوم بأي تدخل عسكري في لبنان ونسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل

دمشق /وكالات /

أكد الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشدداً على دعمها لسيادة الدولة اللبنانية وحقها في حصر قرار السلاح والحرب والسلام بيد مؤسساتها الرسمية.

وقال في حديث لقناة “الجزيرة”، إن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، معربا عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

وأضاف الشرع قائلا: “نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلحة لنا في ذلك، ونعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وإذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل”.

وقال الشرع إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان.

وأضاف أن “الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة، معتبرا أن “أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا”، مؤكدا أن “دمشق تدعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب”.

ولفت إلى أن هناك بطء في تنفيذ الاتفاق مع الأكراد لكننا “لا نزال نعول عليه”، وفق قوله، مشيرا إلى أنه “جرى تشكيل لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول ذات خبرة”.

من جهة أخرى، اعتبر الشرع أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد الرئيس الشرع أن العلاقات السورية العراقية تشهد تحسنا مستمرا.