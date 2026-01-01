  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشرع: سوريا لن تقوم بأي تدخل عسكري في لبنان ونسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل

الأحد 26 يوليو 2026 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرع: سوريا لن تقوم بأي تدخل عسكري في لبنان ونسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل



دمشق /وكالات /

أكد الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشدداً على دعمها لسيادة الدولة اللبنانية وحقها في حصر قرار السلاح والحرب والسلام بيد مؤسساتها الرسمية.
وقال في حديث لقناة “الجزيرة”، إن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، معربا عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
وأضاف الشرع قائلا: “نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلحة لنا في ذلك، ونعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وإذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل”.

وقال الشرع إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان.
وأضاف أن “الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة، معتبرا أن “أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا”، مؤكدا أن “دمشق تدعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب”.
ولفت إلى أن هناك بطء في تنفيذ الاتفاق مع الأكراد لكننا “لا نزال نعول عليه”، وفق قوله، مشيرا إلى أنه “جرى تشكيل لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول ذات خبرة”.
من جهة أخرى، اعتبر الشرع أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد الرئيس الشرع أن العلاقات السورية العراقية تشهد تحسنا مستمرا.

الأكثر قراءة اليوم

وكالة فارس الإيرانية: القوات الأمريكية تُخلي قاعدتَي الظفرة في الإمارات والعديد في قطر بشكل كامل

بزشكيان يكشف "السر" الذي أخفاه خامنئي والتلفزيون الرسمي يحذفه

مسعر الحرب: نتنياهو يقدم إحاطة لترامب فهل يفتح الأخير "أبواب الجحيم"؟

محكمة الليكود توجه ضربة لمبادرة نتنياهو حول الانتخابات التمهيدية: ليس حزب الرجل الواحد

السعودية: جماعة “الحوثي” حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية وتصر على التصعيد والعنف

شهيدان وإصابات بتجدد خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

عراقجي : سنطالب برسوم في هرمز مثل مصر في قناة السويس وبنما وتركيا وكندا

الأخبار الرئيسية

إسرائيل توافق على دخول "مجلس السلام" والقوة الدولية إلى غزة وبدء مشروع رفح التجريبي

كاتس يلوّح بتعميم نموذج إخلاء المخيمات لمناطق أخرى في الضفة

اغتيال مسؤول الامن الداخلي ومساعده وسط القطاع

مسعر الحرب: نتنياهو يقدم إحاطة لترامب فهل يفتح الأخير "أبواب الجحيم"؟

حكومة

بشكل مفاجئ: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران