  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اغتيال مسؤول الامن الداخلي ومساعده وسط القطاع

الأحد 26 يوليو 2026 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال مسؤول الامن الداخلي ومساعده وسط القطاع



غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين اليوم الاحد في خروقات اسرائيلية جديدة لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

واغتالت طائرات الاحتلال مسؤول الامن الداخلي وسط قطاع غزة مع احد مساعديه باستهداف سيارته بثلاثة صواريخ قرب مفرق جميل وادي جنوب دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى عقيد/ وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، برفقته رائد/ رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وصباح اليوم استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمنطقة التوأم شمال غرب مدينة غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الغارديان : تصاعد كبير في القوة التدميرية والدقة للصواريخ الإيرانية ..

الإعلام العبري يكشف تفاصيل حملة الاغتيالات الإسرائيلية في غزة ..

وكالة فارس الإيرانية: القوات الأمريكية تُخلي قاعدتَي الظفرة في الإمارات والعديد في قطر بشكل كامل

بزشكيان يكشف "السر" الذي أخفاه خامنئي والتلفزيون الرسمي يحذفه

بطلب أمريكي.. قرار أوروبي استثنائي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج

السعودية: جماعة “الحوثي” حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية وتصر على التصعيد والعنف

مسعر الحرب: نتنياهو يقدم إحاطة لترامب فهل يفتح الأخير "أبواب الجحيم"؟

الأخبار الرئيسية

مسعر الحرب: نتنياهو يقدم إحاطة لترامب فهل يفتح الأخير "أبواب الجحيم"؟

حكومة

بشكل مفاجئ: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران

تقليص"القوات" في لبنان وغزة .. تأهب واستعداد إسرائيلي تحسبا لإشعال الضفة

ترامب يعلق الضربات ويوجه بمواصلة المحادثات.. هدوء حذر وطهران تهدد لندن

IMG_5772

وكالة فارس الإيرانية: القوات الأمريكية تُخلي قاعدتَي الظفرة في الإمارات والعديد في قطر بشكل كامل