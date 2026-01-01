اغتيال مسؤول الامن الداخلي ومساعده وسط القطاع

غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين اليوم الاحد في خروقات اسرائيلية جديدة لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

واغتالت طائرات الاحتلال مسؤول الامن الداخلي وسط قطاع غزة مع احد مساعديه باستهداف سيارته بثلاثة صواريخ قرب مفرق جميل وادي جنوب دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى عقيد/ وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، برفقته رائد/ رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وصباح اليوم استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمنطقة التوأم شمال غرب مدينة غزة.