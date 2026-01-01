مسعر الحرب: نتنياهو يقدم إحاطة لترامب فهل يفتح الأخير "أبواب الجحيم"؟

سما / وكالات /

قالت القناة 12 العبرية، إنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيقدم معلومات استخباراتية، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، بشأن ما قالت إنها مساعي طهران نحو امتلاك أسلحة نووية وتسريع وتيرتها.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أن نتنياهو سيزور واشنطن الثلاثاء المقبل، وشدد في الوقت ذاته في عدة تصريحات على أن إيران تريد إبرام اتفاق لكنها غير مستعدة لذلك.

وهذا اللقاء هو الثامن، بين نتنياهو وترامب، منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، وتمحور أغلبها حول الحرب على إيران.

وقال في لرئاسة حكومة الاحتلال "في إطار الزيارة، سيلتقي نتنياهو بترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وسيشار في مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام، أحد أصدقاء إسرائيل".

وتزامنت زيارة نتنياهو مع تقارير هيئة البث العبرية "كان"، بشأن تواصل تعزيز الولايات المتحدة، انتشارها العسكري في فلسطين المحتلة، عبر إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود جوا، وطائرات مقاتلة، وشحنات من الذخائر والأسلحة عبر جسر جوي.

ولفتت إلى أن نحو 90 طائرة تزود بالوقود أمريكية، وصلت إلى قواعد الاحتلال الجوية ومطار بن غوريون، خلال الاسبوعين الماضيين.

وأوضحت أن الوضع الحالي يذكر بالاستعدادات التي جرت قبل شن الهجوم الأول على إيران، وقالت، إن واشنطن تبدو وكأنها في حالة استعداد لهجوم كبير آخر ضد إيران.

ونقلت الهيئة عن مصدر للاحتلال قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قرر على ما يبدو تأجيل الموعد النهائي الذي حدده، لمنح الإيرانيين فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات".