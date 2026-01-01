مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية غرب سلفيت

رام الله/سما/

أقام مستوطنون، اليوم، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في منطقة الظهور التابعة لبلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان إن مجموعة من المستوطنين شرعت بتجريف أراضٍ تعود لمواطنين في منطقة الظهور، قبل أن تنصب خيامًا وتقيم بؤرة استيطانية جديدة في الموقع، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد سلمان بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن صادق فوزات ريان، عقب مداهمة منزله في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في بلدتي قراوة بني حسان والزاوية غرب سلفيت، ونفذت عمليات تفتيش واسعة وعاثت فيها خرابًا، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات أخرى.

وفي بلدة كفر الديك، أوضح سلمان أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نبيل علي أحمد، وحطمت محتوياته، ما تسبب في خسائر مادية، كما ألصقت على جدران المنزل منشورات تحذيرية تمنع اقتناء أو استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون)، ضمن إجراءات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين في المحافظة.

وعلى صعيد الإغلاقات، أشار سلمان إلى أن قوات الاحتلال تواصل، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، وتشديد إجراءاتها العسكرية والتضييق على حركة المواطنين، ما أعاق وصول الموظفين والعمال والمواطنين إلى أماكن عملهم وتنقلهم بين البلدات.