انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء في الضفة خلال شهرحزيران

رام الله/سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة، سجل انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.93 مقارنة بـ 121.19 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 2.10%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.44%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.73 مقارنة بـ 119.97 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 1.97%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.42%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 11.0% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.92 مقارنة بـ 119.05 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 2.09%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.73%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.43% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026؛ إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 125.49 مقارنة بـ 125.97 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.23%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 4.15% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 132.86 مقارنة بـ 132.99 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.91%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.30 مقارنة بـ 118.37 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 139.94 مقارنة بـ 139.64 خلال الشهر السابق.

انخفاض في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.40 مقارنة بـ 120.54 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ونوه الجهاز ان بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والصرف الصحي غير متوفرة، ويعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني، أو الطرق، أو شبكات المياه، أو شبكات الصرف الصحي إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.