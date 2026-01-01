تصاعد الاعتداءات : مستوطنون يحرقون مسجدين وآليات ثقيلة وخط شعارات

رام الله/سما/

أحرقت مجموعات من المستوطنين مسجدين في الضفة الغربية خلال ليلة واحدة، أحدهما في قرية كور جنوب مدينة طولكرم، والآخر في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وفي بلدة قصرة، أضرم مستوطنون متطرفون النيران في مسجد الرحمة، كما خطوا شعارات معادية خلال هجومهم على البلدة، وفقًا للمصادر.

كما أقدم مستوطنون على إحراق جميع الآليات والمعدات الثقيلة في كسارة عين سامية قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله، ضمن سلسلة الاعتداءات التي شهدتها الضفة.

كما نفذ المستوطنون المتطرفون، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مئات الاعتداءات، شملت إحراق مسجد، وإغلاق طرق، والاعتداء على المركبات الفلسطينية، وتحطيم منازل، إلى جانب اعتداءات أخرى، قالت المصادر إنها نُفذت بحراسة جيش الاحتلال.