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نابلس: جيش لاحتلال يأخذ قياسات منزلين في تل تمهيدا لهدمهما

الأحد 26 يوليو 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: جيش لاحتلال يأخذ قياسات منزلين في تل تمهيدا لهدمهما



اجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مسحا هندسيا لمنزلين في قرية تل جنوب غرب نابلس تمهيدا لهدمهما.

وأعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم، أنها نفذت، بالتعاون مع جهاز (الشاباك)، عمليات في قرية تل جنوب غرب نابلس شملت مسح منزلي المتهمين تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الماضي قرب القرية، وذلك تمهيدا لإغلاقهما مؤقتا وهدمهما لاحقا.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثالث على التوالي اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث داهم عشرات المنازل واعتقل عددًا من الفلسطينيين، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

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