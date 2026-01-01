شهيد وإصابات بتجدد خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

غزة / سما /

استشهد مواطن وأصيب آخرون – اليوم الأحد- مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت يستمر فيه التدهور الإنساني جراء استمرار الإبادة والعدوان الإسرائيلي.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن سليمان تيسير سهمود متأثرًا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خانيونس عصر أمس السبت.

وأُصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية قوات الاحتلال شرقي حي الزيتون شرقي غزة، في حين نفذت عملية نسف وألقت قنابل إنارة سمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة دير البلح، إلى جانب قصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.



