وزير صحة مبارك يكشف طرائف عن رحلة علاج الرئيس الشهيرة بألمانيا

سما / وكالات /

تحدث وزير الصحة المصري الأسبق حاتم الجبلي عن تفاصيل مرافقته للرئيس الأسبق حسني مبارك خلال رحلته العلاجية الشهيرة إلى ألمانيا عام 2010، مشيرا إلى بعض الطرائف غير المتوقعة.

وقال الجبلي، خلال ظهوره في بودكاست "أسئلة حرجة"، إنه كان موجودا في الولايات المتحدة برفقة زوجته التي كانت تتلقى علاجا من ورم خبيث، وأجرت نحو 10 عمليات جراحية، عندما تلقى اتصالا من الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لإبلاغه برغبة الرئيس الأسبق في اصطحابه ضمن الفريق المرافق له إلى ألمانيا.

وأوضح أنه اعتذر في البداية لعدم قدرته على ترك زوجته، قبل أن يقترح السفر بعد أسبوع، مضيفا أن زكريا عزمي أبلغه لاحقا بأن مبارك وافق على تأجيل موعد الجراحة أسبوعا حتى يتمكن من مرافقة الوفد الطبي.

وأضاف الجبلي أنه وصل إلى ألمانيا مساء يوم الجراحة، حيث طلب مبارك لقاءه فور وصوله، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق كان يقيم في جناح منفصل داخل مستشفى حكومي، لكنه لم يكن جناحا فاخرا، بل غرف عادية ومعزولة عن باقي أقسام المستشفى، واصفا مستوى الغرف بأنها أشبه بغرف الدرجة الثالثة.

وأشار إلى أنه فوجئ بحالة مبارك بعد الجراحة، إذ كان يجلس بملابس رياضية ويتحدث بصورة طبيعية، وحرص خلال اللقاء على الاطمئنان على صحة زوجته قبل أي شيء آخر.

وكشف وزير الصحة الأسبق عن موقف طريف وقع خلال الزيارة، عندما سأل مبارك عما إذا كان الحمام في غرفته مزودا بـ"شطاف"، ليتبين عدم وجوده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى تركيبه في اليوم التالي، مؤكدا أن الرئيس الأسبق ظل يتذكر هذه الواقعة ويضحك كلما أُعيد الحديث عنها.

وأكد الجبلي أن مبارك هو من طلب وجوده خلال رحلة العلاج، مرجعا ذلك إلى الثقة التي كانت تجمعهما، وإلى قناعة الرئيس بأنه سينقل حالته الصحية للرأي العام بكل أمانة وشفافية، لافتا إلى أنه استدعي أيضا إلى غرفة الإفاقة عقب انتهاء العملية بناء على طلب مبارك.