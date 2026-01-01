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وكالة فارس الإيرانية: القوات الأمريكية تُخلي قاعدتَي الظفرة في الإمارات والعديد في قطر بشكل كامل

السبت 25 يوليو 2026 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة فارس الإيرانية: القوات الأمريكية تُخلي قاعدتَي الظفرة في الإمارات والعديد في قطر بشكل كامل



طهران/وكالات/

زعمت وكالة “فارس” الإيرانية ، أن الولايات المتحدة الأمريكية أخلت قاعدتين عسكريتين لها في الإمارات وقطر.
ووفقاً لصور الأقمار الصناعية التي بثتها شركة “سنتينل – 2″، بتاريخ 24 تموز/يوليو 2026، يظهر إخلاء قاعدة “الظفرة” في الإمارات، حيث كانت هناك 5 طائرات للجيش الأمريكي متمركزة فيها قبل 3 أيام.
وتقع قاعدة “الظفرة” الجوية جنوب أبوظبي وتستضيف الجناح 380 الاستكشافي للقوات الجوية الأمريكية، وتُعد وفقاً لـ”فارس” مركزاً استراتيجياً رئيساً لعمليات الاستطلاع والتزود بالوقود جواً والدفاع الجوي، ومحركاً أساسياً لدعم العمليات العسكرية بالخليج والأناضول وغرب آسيا.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أنّ واشنطن أخلت قاعدة “العديد” العسكرية في قطر بالكامل.
وتقع قاعدة “العديد” الجوية غرب الدوحة، وتُعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في “الشرق الأوسط”، حيث تستضيف المقر المتقدم للقيادة المركزية الأميركية والجناح 379 الاستكشافي الجوي.
وتنقل وكالة فارس عن مصادر عسكرية إيرانية تأكيدها أن هاتين القاعدتين لعبتا دوراً محورياً في العمليات العسكرية الأمريكية أثناء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الأخير على إيران، والذي اندلع في 28 شباط/فبراير الماضي، وتجدد قبل أكثر من 3 أسابيع.

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