  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: جماعة “الحوثي” حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية وتصر على التصعيد والعنف

السبت 25 يوليو 2026 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: جماعة “الحوثي” حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية وتصر على التصعيد والعنف



الرياض/وكالات /

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، السبت، إن جماعة الحوثي تصر على التصعيد والعنف بدلا من مسار التهدئة والسلام.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها السفير السعودي على حسابه في منصة شركة “إكس” الأمريكية، بعد يومين من إعلان المملكة تعرض سفينة تملكها الرياض للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون تسجيل إصابات.
وأضاف أن السعودية “سعت ولا تزال، إلى دعم جميع جهود التهدئة والسلام، ومساندة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني”.
وأوضح أنه رغم تلك الجهود “إلا أن الميليشيا الحوثية ما زالت تصر على انتهاج مسار التصعيد والعنف بدلا من مسار التهدئة والسلام، خدمة لأجندات خارجية لا تمت إلى اليمن بصلة، ولا تخدم مصالح شعبه”.

وتابع: “هذه الميليشيا حوّلت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية تُستخدم متى شاءت لتحقيق مصالحها، على حساب أمن اليمن واستقراره، ومعاناة شعبه الذي يرزح تحت وطأة الظلم والتجويع والانتهاكات المستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
واتهم الجماعة بأنها “تواصل ترويج الادعاءات الباطلة ومحاولة تصدير أزماتها وإخفاقاتها إلى الخارج، للتنصل من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها”.
وفي سياق متصل، أكد السفير السعودي مواصلة المملكة “مساندتها جميع المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، بما يضمن تمكين اليمنيين من السفر، بعد أن عمل الحوثيون على منع تسيير الرحلات منه بحجج واهية “.
وشدد على أن السعودية ستواصل دعم دخول السفن إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، “في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الحوثية اعتداءاتها الجبانة على السفن التجارية المدنية في البحر الأحمر، بما يهدد حرية الملاحة الدولية وأمن المنطقة”، وفقا للتدوينات.
ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة “أنصار الله” استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.
وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض “حظر ملاحة بحرية” على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة اليمنية التي بدأت قبل نحو 12 عاما، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر/ أيلول 2014، ما دفع تحالفا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريا عام 2015 دعما للحكومة اليمنية.
ورغم التهدئة النسبية منذ أبريل/ نيسان 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تشهدها جبهات القتال، فيما تصاعد التوتر منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري مع تسجيل مواجهات هي الأعنف منذ سنوات وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

الأكثر قراءة اليوم

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا شركة "أرامكو" في جيزان وينبع بالسعودية

خلق واقع أمني جديد ..مصر تدفع نحو نشر القوة الدولية في غزة وتجهز البنية اللوجستية

يمولها اللوبي الصهيوني مستغلاً خلافه مع ترامب ..حملة جمهورية للعصف بـ"فانس" تستهدف مستقبله السياسي

الغارديان : تصاعد كبير في القوة التدميرية والدقة للصواريخ الإيرانية ..

غولان يتهم نتنياهو وكاتس بالسعي لإشعال الضفة عبر الاستيطان والاحتكاك مع الفلسطينيين ويدعو الى استخلاص الدروس من 7 أكتوبر

الدول الأعضاء في الجنائية الدولية يقيلون المدعي العام كريم خان

ترامب مهاجما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشومر: كان يهوديا وأصبح فلسطينيا فخورا..

الأخبار الرئيسية

IMG_5772

وكالة فارس الإيرانية: القوات الأمريكية تُخلي قاعدتَي الظفرة في الإمارات والعديد في قطر بشكل كامل

IMG_5770

ثلاثة شهداء في خانيونس والعدد يرتفع إلى 7 منذ صباح اليوم

الغارديان : تصاعد كبير في القوة التدميرية والدقة للصواريخ الإيرانية ..

خلق واقع أمني جديد ..مصر تدفع نحو نشر القوة الدولية في غزة وتجهز البنية اللوجستية

IMG_5765

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا شركة "أرامكو" في جيزان وينبع بالسعودية