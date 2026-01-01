عراقجي : سنطالب برسوم في هرمز مثل مصر في قناة السويس وبنما وتركيا وكندا

طهران /وكالات /

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقادات لسياسات الرسوم البحرية مقارنا موقف طهران المتسامح بمضيق هرمز بدول تفرض رسوما على ممراتها المائية.

وقال موقع "news1" الإسرائيلي إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاجم بشدة سياسة جمع الرسوم في طرق الشحن الدولية الرئيسية في العالم وقدم تصرفات بلاده في ضوء تصالحي

وأضاف الموقع العبري أن عراقجي أشار إلى أن مصر تجبي مبالغ قد تتجاوز ملايين الدولارات مقابل مرور السفن العملاقة في قناة السويس بينما تجبي تركيا رسوما في مضيق البوسفور وتجبي كندا رسوما مقابل استخدام ممر سانت لورانس البحري.

وأشار إلى أن بنما تجبي مبالغ كبيرة مقابل مرور السفن الكبيرة من نوع نيوباناماكس وأن الولايات المتحدة تطالب بالدفع مقابل طرق الشحن الخاصة بها مما يكشف التكاليف الاقتصادية الباهظة المفروضة على الشحن العالمي ويبرز العبء المالي الثقيل المرتبط باستخدام الممرات البحرية الاستراتيجية حول العالم.

وفيما يتعلق بسياسة عدم الجباية الإيرانية في مضيق هرمز لفت الموقع العبري إلى أن إيران رفضت لعقود جمع أي رسوم مقابل المرور الحرج عبر مضيق هرمز وجعلت الممر البحري مجانيا تماما دون أي دفع رغم حملات التشويه القاسية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي واجهتها من قبل القوى الغربية.

وأضاف الموقع العبري أن هذا التصرف يقدم كدليل على نزاهة طهران المزعومة في إدارة طرق الطاقة والتجارة مؤكدا أن كبار المسؤولين الإيرانيين يشددون على أن التنازل عن جمع الرسوم يتم بثبات كبير رغم الضغوط الدولية المستمرة والسعر الاقتصادي الثقيل الذي تحمله البلاد على كاهلها لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني اختتم تصريحاته بطرح سؤال بلاغي صعب وموجه نحو المجتمع الدولي مطالبا بمعرفة ما إذا كان أحد يتوقع حقا أن يصدق أي جمهور أن إيران تشكل الجانب الشرير في المعادلة في ظل حقيقة أنها توفر مرورا مجانيا تماما لجميع السفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي المهم.

واختتم الموقع العبري تقريره بالإشارة إلى أن الرسالة المركزية لطهران تهدف إلى تقويض شرعية العقوبات والنقد الغربي ضدها حيث تحاول السلطات الإيرانية من خلال مقارنة التكاليف العالمية تقديم نفسها كطرف مسؤول ورصين يخفف العبء عن الاقتصاد العالمي على عكس دول أخرى تجبي ثروات طائلة.

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية في سياق محاولة طهران إعادة صياغة سرديتها الدولية مستغلة الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس استهلاك النفط العالمي.

وتسعى إيران من خلال هذه المقارنات مع دول كبرى مثل مصر وتركيا وبنما إلى نزع الشرعية عن العقوبات الغربية المفروضة عليها وإبراز نفسها كضامن للاستقرار الملاحي العالمي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من أي محاولة لتقييد حرية الملاحة في المضيق كأداة للضغط الجيوسياسي.