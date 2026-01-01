لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تدعو إلى الاستنفار لمواجهة اعتداءات المستوطنين

نابلس /سما/

دعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، اليوم السبت، جماهير الشعب الفلسطيني في القرى والبلدات إلى "الاستنفار الواسع" للدفاع عن الأراضي والممتلكات وأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه في ظل "الدعوات المتواصلة التي تحرّض على ارتكاب المزيد من الاعتداءات وإغلاق الطرق واستهداف أبناء شعبنا"، فإنها تهيب بأبناء الشعب الفلسطيني، وبالأطر والكوادر التنظيمية في مختلف الفصائل، الانخراط المباشر، ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتفعيل لجان الحراسة ولجان الطوارئ في جميع المواقع، وتعزيز الوحدة الميدانية دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحقه التاريخي في أرضه.

وأكدت اللجنة أن وحدة الموقف والتكاتف المجتمعي يشكلان "الركيزة الأساسية" لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة هذه التحديات.

كما حيّت صمود أبناء القرى والبلدات الذين تصدوا، أمس، لاعتداءات المستوطنين، وقالت إنهم أظهروا "قدرة عالية على الصمود والتصدي والدفاع عن وجودهم وممتلكاتهم".

واختتمت اللجنة بيانها بتوجيه التحية إلى الشهداء والأسرى والجرحى.