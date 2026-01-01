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بطلب أمريكي.. قرار أوروبي استثنائي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج

السبت 25 يوليو 2026 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطلب أمريكي.. قرار أوروبي استثنائي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج



وكالات /سما/

وافق الاتحاد الأوروبي على طلب أمريكي بتأخير نشر صور "كوبرنيكوس" التي تغطي الخليج ومضيق هرمز لمدة 24 ساعة، في خطوة استثنائية عن سياسة البيانات المفتوحة.

 

ففي خطوة استثنائية تعد خروجا مؤقتا عن سياسة البيانات المفتوحة والمجانية المعمول بها في البرنامج، وافق الاتحاد الأوروبي على تأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" والتي تغطي منطقة الخليج، بما فيها خليج عمان والممرات الملاحية المؤدية إلى مضيق هرمز، لمدة 24 ساعة. 

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يشمل الإجراء بيانات وصور منظومتي "سنتينل-1" و"سنتينل-2"، وقد جاء بعد طلب أمريكي قدم في 26 مايو/ أيار المنصرم، إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل أن يحظى بموافقة الجهات المعنية داخل الاتحاد ويعتمد لاحقا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن التأخير "ضروري" لضمان عدم استخدام الصور من جانب أي طرف ثالث، سواء دول أو جهات غير حكومية، على نحو قد يهدد مصالح الاتحاد ودوله الأعضاء أو مصالح حلفائهم في المنطقة.

ويأتي القرار بالتوازي مع تشديد قيود مماثلة من شركات فضاء وملاحة خاصة على نشر صور المنطقة، وسط تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالملف الإيراني ومضيق هرمز.

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