اربعة شهداء بينهم ضابط شرطة كبير وإصابات بسلسلة غارات وسط وشمال فطاع غزة

غزة /سما/

استشهد اربعة مواطنين بينهم ضابط كبير في شرطة غزة واصيبت اعداد اخرى في سلسلة غارات جوية اليوم السبت وسط وشمال قطاع غزة.

وأعلنت داخلية غزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة عميد/ عبد الناصر محمد المقادمة (٥٤ عاماً)، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقبل وقت قصير استهدفت طائرات الاحتلال سيارة متوقفة لاحد ضباط الشرطة ما اسفر عن استشهاده واصابة ثلاثة مواطنين اخرين قرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استشهد المقدم يامن عبيد متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها الأسبوع الماضي جراء استهداف مركز الشرطة بمنطقة الفالوجا شمال قطاع غزة والتي ادت لاستشهاد سبعة من عناصر الشرطة.

وأعلن مشفى الأقصى بدير البلح استشهاد الحكيم همام عيد اثر استهداف غرب منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

وأدت غارة اسرائيلية بعد ظهر اليوم إلى اصابة عدد من المواطنين بينهم اصابات خطيرة باستهداف قرب بوابة مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.