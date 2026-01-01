  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد وعدة إصابات بقصف الاحتلال سيارة قرب دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة

السبت 25 يوليو 2026 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وعدة إصابات بقصف الاحتلال سيارة قرب دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية، من قبل مسيرة حربية، في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية حربية قصفت مركبة مدنية بالقرب دوار أبو شرخ في جباليا شمال قطاع غزة.

من جانبه، صرح جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني بقطاع غزة، بأن طواقمه نقلت جثمان شهيد؛ ارتقى إثر استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في محيط مركز دفاع مدني جباليا، عند دوار أبو شرخ، شمالي القطاع.

وأشار "الدفاع المدني" في تصريح صحفي ظهر اليوم، إلى أن القصف أحدث أضرارًا مادية في سيارة إسعاف الدفاع المدني، والتي كانت متوقفة بجوار المركز وقت العدوان.

وشنّت مسيرة إسرائيلية حربية، ظهر اليوم السبت، غارة جوية واحدة على الأقل قرب أرض الشنطي بمنطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. بينما بيّن سكان محليون أن القصف خلّف عدة إصابات بصفوف المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات، قبل ظهر اليوم السبت، إلى المستشفى البلجيكي؛ جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية قرب برج مشتهى في محيط مدخل السوارحة غربي مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

في تطور غير مسبوق ..الحرس الثوري يطلق تحذيرا لسكان الدول التي تضم قوات أمريكية

بعد مقتل مستوطنين اثنين في تل: نتنياهو يعلن تصعيدا واسعا في الضفة

فياض: السلطة الفلسطينية بتركيبتها السياسية والهيكلية غير قابلة للإصلاح

حرائق في شركة أرامكو ..الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على السعودية ويعلنون استهداف منشآت في جيزان

استطلاع معاريف : الليكود يتهاوى إلى 20 مقعدا وإيزنكوت يتفوق عليه

يمولها اللوبي الصهيوني مستغلاً خلافه مع ترامب ..حملة جمهورية للعصف بـ"فانس" تستهدف مستقبله السياسي

غولان يتهم نتنياهو وكاتس بالسعي لإشعال الضفة عبر الاستيطان والاحتكاك مع الفلسطينيين ويدعو الى استخلاص الدروس من 7 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

الغارديان : تصاعد كبير في القوة التدميرية والدقة للصواريخ الإيرانية ..

خلق واقع أمني جديد ..مصر تدفع نحو نشر القوة الدولية في غزة وتجهز البنية اللوجستية

IMG_5765

حرائق في شركة أرامكو ..الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على السعودية ويعلنون استهداف منشآت في جيزان

IMG_5763

غزة: رصاص الاحتلال يحصد ارواح النازحين بخان يونس واستمرار عمليات القصف وتدمير المنازل

جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة عن الجنوب والوسط