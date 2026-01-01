شهيد وعدة إصابات بقصف الاحتلال سيارة قرب دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية، من قبل مسيرة حربية، في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية حربية قصفت مركبة مدنية بالقرب دوار أبو شرخ في جباليا شمال قطاع غزة.

من جانبه، صرح جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني بقطاع غزة، بأن طواقمه نقلت جثمان شهيد؛ ارتقى إثر استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في محيط مركز دفاع مدني جباليا، عند دوار أبو شرخ، شمالي القطاع.

وأشار "الدفاع المدني" في تصريح صحفي ظهر اليوم، إلى أن القصف أحدث أضرارًا مادية في سيارة إسعاف الدفاع المدني، والتي كانت متوقفة بجوار المركز وقت العدوان.

وشنّت مسيرة إسرائيلية حربية، ظهر اليوم السبت، غارة جوية واحدة على الأقل قرب أرض الشنطي بمنطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. بينما بيّن سكان محليون أن القصف خلّف عدة إصابات بصفوف المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات، قبل ظهر اليوم السبت، إلى المستشفى البلجيكي؛ جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية قرب برج مشتهى في محيط مدخل السوارحة غربي مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.