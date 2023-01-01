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"ألبانيزي" تطالب بحظر الأسلحة على إسرائيل وإيقاف التجارة معها

السبت 25 يوليو 2026 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ألبانيزي" تطالب بحظر الأسلحة على إسرائيل وإيقاف التجارة معها



وكالات /سما/

شددت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية "فرانشيسكا ألبانيزي"، على ضرورة حظر الأسلحة على إسرائيل وإيقاف التجارة معها فورًا.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، صباح السبت، إلى أن المذابح ترتكب ضد المدنيين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بينما تتعرض غزة للقصف.

وقالت إن "المدنيين والجنود الإسرائيليين يشاركون في الهجمات بأنحاء الضفة، والأمر لا يقتصر على نتنياهو وعناصر فاسدة".

وفي وقت سابق، طالبت منظمات حقوقية بينها إسرائيلية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة.

وجاء النداء عقب هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ومستوطن وعسكري إسرائيليين، وسط دعوات إسرائيلية لشن هجمات انتقامية.

وتشهد الضفة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات رسمية.

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