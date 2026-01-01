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ايران : لا وقف لإطلاق النار دون الاستجابة لمطالبنا بشأن هرمز

السبت 25 يوليو 2026 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران : لا وقف لإطلاق النار دون الاستجابة لمطالبنا بشأن هرمز



طهران /وكالات /

نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلّق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار عراقجي إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك مناقشات مع باكستان بشأن مبادرات ومقترحات بصفتها وسيطا، موضحا أن المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست في غياب الوسيط وإنما في النهج الذي تتبعه.

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