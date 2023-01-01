  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 6 شهداء خلال يوم في قطاع غزة 73,317 منذ بدء الحرب

السبت 25 يوليو 2026 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 6 شهداء خلال يوم في قطاع غزة 73,317 منذ بدء الحرب



غزة /سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,191 والإصابات إلى 3,853، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

في تطور غير مسبوق ..الحرس الثوري يطلق تحذيرا لسكان الدول التي تضم قوات أمريكية

بعد مقتل مستوطنين اثنين في تل: نتنياهو يعلن تصعيدا واسعا في الضفة

فياض: السلطة الفلسطينية بتركيبتها السياسية والهيكلية غير قابلة للإصلاح

استطلاع معاريف : الليكود يتهاوى إلى 20 مقعدا وإيزنكوت يتفوق عليه

يمولها اللوبي الصهيوني مستغلاً خلافه مع ترامب ..حملة جمهورية للعصف بـ"فانس" تستهدف مستقبله السياسي

حرائق في شركة أرامكو ..الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على السعودية ويعلنون استهداف منشآت في جيزان

غولان يتهم نتنياهو وكاتس بالسعي لإشعال الضفة عبر الاستيطان والاحتكاك مع الفلسطينيين ويدعو الى استخلاص الدروس من 7 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

خلق واقع أمني جديد ..مصر تدفع نحو نشر القوة الدولية في غزة وتجهز البنية اللوجستية

IMG_5765

حرائق في شركة أرامكو ..الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على السعودية ويعلنون استهداف منشآت في جيزان

IMG_5763

غزة: رصاص الاحتلال يحصد ارواح النازحين بخان يونس واستمرار عمليات القصف وتدمير المنازل

جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة عن الجنوب والوسط

IMG_5761

ترامب مهاجما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشومر: كان يهوديا وأصبح فلسطينيا فخورا..