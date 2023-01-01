الصحة : 6 شهداء خلال يوم في قطاع غزة 73,317 منذ بدء الحرب

غزة /سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,191 والإصابات إلى 3,853، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.