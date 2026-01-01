حرائق في شركة أرامكو ..الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على السعودية ويعلنون استهداف منشآت في جيزان

وكالات /سما/

تبنت جماعة الحوثي، السبت، هجوماً صاروخياً استهدف جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ساعات من تنفيذ القوات السعودية ضربات على أهداف تابعة للجماعة في محافظة الحديدة اليمنية.

وقالت الجماعة إن الهجوم جاء رداً على ما وصفته بـ"التصعيد السعودي"، مؤكدة أن صواريخها استهدفت مواقع حيوية نفطية في منطقة جيزان جنوب المملكة، وأدت إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

وتداولت تقارير إعلامية أولية معلومات عن استهداف أهداف اقتصادية ونفطية في جيزان، من بينها منشآت مرتبطة بشركة أرامكو، بينما أشارت مصادر أخرى إلى تعرض محيط مطار جيزان لتهديدات خلال الهجوم. إلا أنه حتى الآن لم تصدر السلطات السعودية أو شركة أرامكو بياناً يؤكد وقوع أضرار مباشرة في المنشآت النفطية أو المطار، ما يجعل هذه المعلومات في إطار التقارير الأولية غير المؤكدة رسمياً.

وجاء الهجوم في ظل تصاعد التوتر بين الرياض والحوثيين خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت الجماعة فرض ما وصفته بـ"الحصار البحري" على السعودية واستهداف سفن وناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر. كما أكدت المملكة في وقت سابق تعرض إحدى سفنها التجارية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وفي المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه نفذ رداً عسكرياً ضد أهداف تابعة للحوثيين في الحديدة، مؤكداً أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بتهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة على خلفية المواجهة المستمرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط مخاوف من اتساع دائرة الصراع لتشمل طرق إمدادات الطاقة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

ويرى مراقبون أن أي استهداف مؤكد لمنشآت نفطية تابعة لأرامكو في جيزان قد يثير قلق الأسواق العالمية، نظراً لأهمية المنشآت النفطية السعودية في سوق الطاقة الدولية، إلا أن حجم التأثير الفعلي ما زال غير واضح في ظل غياب بيانات رسمية حول حجم الأضرار أو تأثيرها على عمليات الإنتاج والتصدير.