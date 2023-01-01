غزة: رصاص الاحتلال يحصد ارواح النازحين بخان يونس واستمرار عمليات القصف وتدمير المنازل

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 289 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الليل الماضي المواطن سهيل رمضان حجي متأثرا بجراحة بعد إصابته مساء يوم الثلاثاء في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وفي خان يونس استشهد المواطن عادل عيسى ابو بكر وأصيب أربعة أخرون برصاص الاحتلال العشوائي قرب منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ارتقت الطفلة سجى يحيى الصوفي، متأثرة بجراحٍ أصيبت بها قبل ثلاثة ايام برصاص الاحتلال العشوائي في نفس المنطقة التي تتعرض لإطلاق نار مستمر من قبل جيش الاحتلال المتمركز برفح.

والليل الماضي استشهدت المواطنة منى ماضي ثابت في قصف منزل على مفترق الزهارنة خلال قصف منزل قريب من منزلها.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات للاحتلال المتمركزة على شارع كيسوفيم النار جنوب شرق دير البلح وسط القطاع.

كما أطلقت رافعات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح النار بمحيط مستشفى الدرة شرق مدينة غزة

الاحصائيات

بلغ عدد الشهداء خلال 24 ساعة من الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة اربعة شهداء و اربعة مصابين.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1187 إضافة إلى 3820 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 803 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73315 شهيدا و173929 مصابا.