  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة الغربية وحملة اعتقالات ومداهمات واسعة

السبت 25 يوليو 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة الغربية وحملة اعتقالات ومداهمات واسعة



رام الله /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبا فجرا، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء منها، وشنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وبعد 3 ساعات انسحبت قوات الاحتلال من المدينة من الاقتحام دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت تلك القوات بعد انسحابها من طوباس مخيم الفارعة وشرعت بحملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي من جراء هجوم المستوطنين على قرية فرعتا شرقي قلقيلية في الضفة الغربية.

ولاحقا؛ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لعدد من المناطق في الضفة الغربية وهي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وقرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة يعبد في جنين وقريتي فرعون جنوب طولكرم وبرقين قضاء جنين.

كما اقتحمت كذلك قرية تل واعتقلت العشرات من المواططنين كما اقتحمت وقريوت جنوب نابلس وتطلق قنابل الغاز باتجاه المنازل.

ونفذت القوات الإسرائيلية أيضا اقتحاما لقرية الزبابدة قضاء جنين وبلدة كفر عقب شمال القدس.

الأكثر قراءة اليوم

معركة اليوم التالي.. "واللا" العبري : توترات جديدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن غزة

في تطور غير مسبوق ..الحرس الثوري يطلق تحذيرا لسكان الدول التي تضم قوات أمريكية

بعد مقتل مستوطنين اثنين في تل: نتنياهو يعلن تصعيدا واسعا في الضفة

فياض: السلطة الفلسطينية بتركيبتها السياسية والهيكلية غير قابلة للإصلاح

استطلاع معاريف : الليكود يتهاوى إلى 20 مقعدا وإيزنكوت يتفوق عليه

يمولها اللوبي الصهيوني مستغلاً خلافه مع ترامب ..حملة جمهورية للعصف بـ"فانس" تستهدف مستقبله السياسي

غولان يتهم نتنياهو وكاتس بالسعي لإشعال الضفة عبر الاستيطان والاحتكاك مع الفلسطينيين ويدعو الى استخلاص الدروس من 7 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

IMG_5765

حرائق في شركة أرامكو ..الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على السعودية ويعلنون استهداف منشآت في جيزان

IMG_5763

غزة: رصاص الاحتلال يحصد ارواح النازحين بخان يونس واستمرار عمليات القصف وتدمير المنازل

جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة عن الجنوب والوسط

IMG_5761

ترامب مهاجما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشومر: كان يهوديا وأصبح فلسطينيا فخورا..

يمولها اللوبي الصهيوني مستغلاً خلافه مع ترامب ..حملة جمهورية للعصف بـ"فانس" تستهدف مستقبله السياسي