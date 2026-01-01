جيش الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة الغربية وحملة اعتقالات ومداهمات واسعة

رام الله /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبا فجرا، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء منها، وشنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وبعد 3 ساعات انسحبت قوات الاحتلال من المدينة من الاقتحام دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت تلك القوات بعد انسحابها من طوباس مخيم الفارعة وشرعت بحملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي من جراء هجوم المستوطنين على قرية فرعتا شرقي قلقيلية في الضفة الغربية.

ولاحقا؛ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لعدد من المناطق في الضفة الغربية وهي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وقرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة يعبد في جنين وقريتي فرعون جنوب طولكرم وبرقين قضاء جنين.

كما اقتحمت كذلك قرية تل واعتقلت العشرات من المواططنين كما اقتحمت وقريوت جنوب نابلس وتطلق قنابل الغاز باتجاه المنازل.

ونفذت القوات الإسرائيلية أيضا اقتحاما لقرية الزبابدة قضاء جنين وبلدة كفر عقب شمال القدس.