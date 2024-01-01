ترامب مهاجما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشومر: كان يهوديا وأصبح فلسطينيا فخورا..

واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، "أصبح فلسطينياً"، في تصريحات أدلى بها خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، في إشارة ساخرة إلى مواقف شومر الأخيرة تجاه إسرائيل.

وأضاف ترامب: "كان هذا رجلاً مؤيداً لإسرائيل بنسبة 100%، لكنه الآن فلسطيني عظيم وفخور"، قبل أن يضيف مازحاً أنه سيرسل إليه "زياً فلسطينياً" ليستقبل به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

وفي فبراير ومارس عام 2025 هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حيث وصفه بأنه "كان يهوديا في السابق ولكنه أصبح فلسطينيا".

ويُعدّ شومر النائب الديمقراطي عن نيويورك أعلى مسؤول يهودي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، في المكتب البيضاوي: "نخطط لخفض الضرائب، إذا أحسن الديمقراطيون التصرف، لكنهم جاهلون"، وأضاف: "ستحدث أمور سيئة للغاية، وسيُلقي الناس باللوم على الديمقراطيين، وشومر الفلسطيني، من وجهة نظري".

وتابع: "كما تعلمون، لقد أصبح فلسطينيا، كان يهوديا في السابق، ولم يعد يهوديا، إنه فلسطيني".

وطوال حملته الانتخابية لعام 2024، هاجم ترامب شومر لانتقاده تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الحرب في غزة.

وزعم ترامب زورا أن السيناتور "يشبه الفلسطينيين" وادّعى أنه "عضو فخور في حركة حماس".

وفي فبراير/شباط، بعد عودته إلى الرئاسة، زعم ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن غزة ستُسلّم للولايات المتحدة "بعد انتهاء القتال"، وأضاف أن "الفلسطينيين، مثل تشاك شومر"، سيُعاد توطينهم.