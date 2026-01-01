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الصفدي: الحكومة الإسرائيلية "تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار"

الجمعة 24 يوليو 2026 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: الحكومة الإسرائيلية "تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار"



عمان /وكالات /

حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الجمعة، من "تداعيات الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك "بفعالية وسرعة" قبل فوات الأوان.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنّ الحكومة الإسرائيلية "تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار"، مُحذّراً من أنّ سياساتها قد تقود المنطقة إلى "صراع كارثي آخر" تتجاوز تداعياته الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دان  الصفدي انتهاكات "الحكومة الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس"، معتبراً أنها تمثل "استفزازات غير قانونية وخطيرة".

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