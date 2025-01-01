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استطلاع معاريف : الليكود يتهاوى إلى 20 مقعدا وإيزنكوت يتفوق عليه

الجمعة 24 يوليو 2026 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف : الليكود يتهاوى إلى 20 مقعدا وإيزنكوت يتفوق عليه



القدس المحتلة/سما/

انخفض عدد مقاعد حزب الليكود بمقدار مقعدين إلى 20 مقعدا فقط. وهذا هو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2025.

في المقابل، يعزز حزب "ياشار!" مع إيزنكوت موقعه، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 23 مقعدا، متفوقًا على حزب الليكود بثلاثة مقاعد، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف".

ويُظهر استطلاع "معاريف" أيضًا أن حزب "معًا" يعزز تفويضه إلى 17 مقعدا، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرتفع إلى 10 مقاعد. أما الحزب الديمقراطي، فبعد الانتخابات التمهيدية، بقي على 11 مقعدًا.

في الائتلاف، حصل حزب عوتسما يهوديت على مقعد إضافي، ليرتفع عدد مقاعده إلى 8، وهو نفس عدد مقاعد حزبي شاس وتوراة اليهودية الموحدة، اللذين حافظا على استقرارهما.

كما حصل حزب الصهيونية الدينية على مقعد إضافي، ليرتفع عدد مقاعده إلى 5.

في أعقاب هذه التغييرات، انخفض عدد مقاعد كتلة المعارضة بمقعد واحد، لكنها حافظت على أغلبيتها بـ 61 مقعدا. وحصل ائتلاف نتنياهو على 49 مقعدا، بينما حصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد إضافية، مما حافظ على استقرارها.

كما أظهر استطلاع "معاريف" أن نفتالي بينيت يتقدم على بنيامين نتنياهو في سباق رئاسة الوزراء بنسبة تأييد بلغت 45% مقارنة بنسبة 42%.

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