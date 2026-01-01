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الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين

الجمعة 24 يوليو 2026 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين



رام الله/سما/

قال حسين الشيخ نائب الرئيس إنه أجرى اتصالات عاجلة مع العديد من الأشقاء العرب ودول العالم، داعيا إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاتصالات جاءت في أعقاب التصعيد الخطير الذي طال عددا من البلدات والقرى الفلسطينية، مشيرا إلى ما حدث في تل ودير جرير والمغير وبيت فوريك وغيرها من المناطق، من عمليات قتل وحرق للمزارع وسرقة للمواشي وقطع للأشجار والحجارة.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والهجمات المنظمة من المستوطنين وجيش الاحتلال"، محذرا من استمرار هذه الممارسات وما تحمله من تداعيات خطيرة.

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